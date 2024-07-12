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Ankara'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Açıklama yapıldı

EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Ankara'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Açıklama yapıldı
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EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekile;

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir."

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