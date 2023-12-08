Ankara'da alt geçitlere su baskını algılama sistemi kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, şiddetli yağış ve hava koşulları nedeniyle meydana gelen riskleri önlemek amacıyla kentteki 15 alt geçide su baskını algılama sistemi kuracak.

Sistem kapsamında, belirlenen alt geçitlere 116 analiz özellikli kamera, 116 su seviyesi ölçme sensörü yerleştirilecek.

Su seviyesi ölçme sensörleri ile şiddetli yağmur yağışları sırasında alt geçitlerin içerisinde birikebilecek suyun yükseklik seviyesi ölçülecek.

Çalışma kapsamında oluşturulacak Merkezi İzleme Sistemi'nde ABB'nin ilgili birimleri kameralar aracılığıyla alt geçit içindeki su seviyesini anlık olarak izleyebilecek.

Sistem, sensörler aracılığıyla 10, 20 ve 35 santimetreden yüksek su seviyelerine yönelik uyarı verecek ve her seviye için ayrı müdahale senaryosu devreye girecek. Kamera üzerinden takip edilecek alt geçitlerde algılanan su seviyesi 10 santimetre yükseklikteyken "birincil", 20 santimetreyi geçmesi halinde "ikincil" uyarı iletilecek.

Su seviyesinin 35 santimetreden yüksek olması durumunda ise izleme ekranında "üçüncül" uyarıya geçilecek ve alt geçitlerin girişlerine konumlandırılacak sinyalizasyon lambaları kırmızıya dönerek trafiği motorlu taşıtlara kapatacak.

Sinyalizasyon lambalarının aktif edilmesinin ardından devreye girecek görüntü analiz sistemiyle alt geçitte bir aracın mahsur kalması durumuna karşı da merkeze uyarı verilecek.

Çalışmanın hayata geçirileceği 5 ilçedeki alt geçitler şöyle:

"Tandoğan, Hipodrom Caddesi-Gar, Mustafa Tuna, Siteler, Şaşmaz Köprülü Kavşağı, Jandarma Köprülü Kavşağı, Konutkent Köprülü Kavşağı, Yavuz Sultan Selim, Çetin Emeç Bulvarı-Polis Evi önü, Çetin Emeç Bulvarı-Ceyhun Atuf Kansu Caddesi kesişimi, Mevlana Bulvarı-Taurus AVM önü, Bilkent Bulvarı-ODTÜ Kampüsü A-8 kapısı kesişimi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-AOÇ kesişimi, Anadolu Bulvarı-Tüvtürk önü, Batı Bulvarı-Şaşmaz Bulvarı kesişimi"

Sistemin kurulması için 10 Ocak 2024'te ihale düzenlenecek.