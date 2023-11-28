Ankara'da feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ankara-Kırıkkale yolunda sol şeritten ilerleyen A.B. yönetimindeki 06 BP 3988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle radar uyarı tabelası ve kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. ve E.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 1 yaşındaki A.U.U. ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı ancak yapılan müdahaleye ragmen kurtarılamadı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.