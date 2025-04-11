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Ankara'da okullar tatil edilmişti, beklenen kar yağışı başladı (Video)

Beklenen kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiği Ankara'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

Haber Merkezi
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Ankara'da okullar tatil edilmişti, beklenen kar yağışı başladı (Video)
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Ankara Valisi Vasip Şahin dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kentte yarın beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıklamıştı.

 Başkentte beklenen kar sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde beyaz bir örtü oluştu.

Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır beklediği görüldü.

Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 40 ila 60 km/h olması bekleniyor.

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