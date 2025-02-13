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Ankara'da intihar teşebbüsü! Özel harekât ekipleri olay yerinde

Ankara Çankaya ilçesinde bir poligonda yaşanan olayda bir kişi intihara teşebbüs etti. Özel harekât ekipleri olay yerine geldi.

Haber Merkezi
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Ankara'da intihar teşebbüsü! Özel harekât ekipleri olay yerinde
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Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Balgat Mahallesi'nde yer alan bir poligonda intihar teşebbüsü yaşandı.

İntihara teşebbüs yaşandı

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Balgat Mahallesi'nde yer alan bir poligonda intihar teşebbüsü yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre borçları nedeniyle bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Şahıs ekipler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri ve keskin nişancılarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. 

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