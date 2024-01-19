Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
İstanbul'un ardından Ankara'da da taksi ücretlerine zam geldi.
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Ankara’da taksimetre ücretleri güncellendi. Taksi indi-bindi ücreti 50 liradan 75 liraya çıktı. Kilometre ücretine ise yüzde 30 civarında zam yapıldı.
Ankara’da 19 Ocak Cuma günü itibarıyla taksimetre ücretleri güncellendi.
Taksimetreye gelen yüzde 30’luk zamla birlikte başkentte kısa mesafe olan indi-bindi ücreti 50 liradan 75 liraya çıktı. Taksimetre kilometre ücreti 15 liradan 20 liraya çıkarken, taksi açılış ücretini ise 18 liradan 25 liraya yükseltildi.