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Ankara'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmelerini tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Ankara'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 63577 ada 12 ve 13 parsel numaralı 3 bin 690,01 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 191 milyon lirayla Oruçoğlu Madencilik Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinden geldi.

Aynı mahalledeki 63582 ada, 7 parsel numaralı 2 bin 132,96 metrekare yüzölçümlü taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 117 milyon 500 bin lirayla Şentürk Ali Kılıç/Sapan Deluxe verdi.

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