Ankara'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmelerini tamamladı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 63577 ada 12 ve 13 parsel numaralı 3 bin 690,01 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 191 milyon lirayla Oruçoğlu Madencilik Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinden geldi.
Aynı mahalledeki 63582 ada, 7 parsel numaralı 2 bin 132,96 metrekare yüzölçümlü taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 117 milyon 500 bin lirayla Şentürk Ali Kılıç/Sapan Deluxe verdi.