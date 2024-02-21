Ankara'daki okullarda modern pentatlon ve cimnastik yapılacak

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel ilkokul, ortaokul ve liselerdeki beden eğitimi ders saatlerinde modern pentatlon ve cimnastik branşlarına yönelik etkinlikler, antrenmanlar ve eğitsel oyunlar içeren aktiviteler yapılacak. Eğitimler ilk etapta pilot olarak seçilen beş okulda başlayacak.

Ankara'daki Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu, Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu, Ahi Evran Ortaokulu, Ahmet Ülkü Durusoy Ortaokulu ve Cenk Yakın Ortaokulunda başlayacak projenin, uzun vadede diğer illerdeki okullarda da yaygınlaşması hedefleniyor.