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Ankara'daki okullarda modern pentatlon ve cimnastik yapılacak

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) ve Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Ankara'da Spor Zamanı" isimli iş birliği protokolü imzalandı.

Haber Merkezi
AA
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Ankara'daki okullarda modern pentatlon ve cimnastik yapılacak
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Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel ilkokul, ortaokul ve liselerdeki beden eğitimi ders saatlerinde modern pentatlon ve cimnastik branşlarına yönelik etkinlikler, antrenmanlar ve eğitsel oyunlar içeren aktiviteler yapılacak. Eğitimler ilk etapta pilot olarak seçilen beş okulda başlayacak.

Ankara'daki Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu, Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu, Ahi Evran Ortaokulu, Ahmet Ülkü Durusoy Ortaokulu ve Cenk Yakın Ortaokulunda başlayacak projenin, uzun vadede diğer illerdeki okullarda da yaygınlaşması hedefleniyor.

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