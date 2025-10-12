  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankaralılar dikkat! Saat 8.30'dan itibaren bu yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

Ankaralılar dikkat! Saat 8.30'dan itibaren bu yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankaralılar dikkat! Saat 8.30'dan itibaren bu yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler dolayısıyla saat 08.30'dan itibaren program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde ise Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Antalya’nın Alanya ilçesinde hortum paniği!Antalya’nın Alanya ilçesinde hortum paniği!Gündem

 

Meteoroloji'den üreticilere "zirai don" uyarısı: Riskli illeri açıkladıMeteoroloji'den üreticilere "zirai don" uyarısı: Riskli illeri açıkladıTarım

 

Gündem
Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Antalya’nın Alanya ilçesinde hortum paniği!
Antalya’nın Alanya ilçesinde hortum paniği!
Bakan Fidan: Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz
Bakan Fidan: Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz
DEM Partili Buldan: Komisyondan beş kişilik heyetin İmralı'ya gitmesi planlanıyor
DEM Partili Buldan: Komisyondan beş kişilik heyetin İmralı'ya gitmesi planlanıyor
Bazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladı
Bazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladı