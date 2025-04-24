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Ankara'ya fındık büyüklüğünde dolu yağdı!

Ankara'da öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Aniden bastıran fındık büyüklüğünde dolu, dışarıda bulunanları ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Haber Merkezi
İHA
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Ankara'ya fındık büyüklüğünde dolu yağdı!
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Ankara’da aniden bastıran fındık büyüklüğünde dolu yağışı birçok ilçede etkisini hissettirdi. Ankara’da öğle saatlerinde meydana gelen sağanak beraberinde dolu yağışını da getirdi.

Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek

Yenimahalle ve Etimesgut’ta etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar günlük işlerini halletmek de aksaklık yaşadı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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