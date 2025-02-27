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Anneannesini öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in oğlu için mahkemeden karar!

Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada, takdir indirimi uygulandı. Müebbet hapse çevrildi

Haber Merkezi
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Anneannesini öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in oğlu için mahkemeden karar!
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Ankara'da anneannesini silahla öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılandığı davada karar çıktı.

Davada Bedirhan Şener hakkında, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada, takdir indirimi uygulandı ve müebbet hapse çevrildi.

Sanığın annesi Berrin Şener'i ise öldürmeye teşebbüs ettiğine dair delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. Ayrıca, sanığa "Ruhsatsız silah bulundurma"dan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Ne oldu?

Eski bakan ve milletvekili Abdüllatif Şener’in psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i 31 Temmuz 2024'te öldürdü. Olayın ardından Bedirhan Şener gözaltına alındı.

Adli işlemlerinin ardından Şener, 1 Ağustos’ta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede Şener’in cezai sorumluluğunu etkileyebilecek bir akıl hastalığının bulunmadığı ve olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ortaya çıktı.

Şener, 29 Ağustos’ta Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şener hakkında “üst soya karşı kasten öldürme”, “üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs” ve “6136 sayılı yasaya muhalefet” suçlarından Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

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