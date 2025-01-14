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Abdüllatif Şener'in oğlu Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden aracıyla geçerken hakaret eden Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener'e Külliye çevresinde görev yapan polisler müdahale etti. Şener, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı.

Haber Merkezi
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Abdüllatif Şener'in oğlu Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
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AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dün Ankara'da tutuklandı.

Ekran Haber'e göre, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünden aracıyla geçen Şener, camı açıp hakaret etti.

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Bu sırada Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şener’in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Şamil Şener, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı.

Eski Maliye Bakanı Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmüş, akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Şener, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış daha sonra tutuklanmıştı.

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