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Annesi mahrem görüntüleri paylaşmıştı! Bebek devlet korumasına alındı

Sosyal medyada annesinin mahrem görüntülerini teşhir ettiği bebek ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bebek, devlet korumasına alındı.

Haber Merkezi
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Annesi mahrem görüntüleri paylaşmıştı! Bebek devlet korumasına alındı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, annesinin mahrem görüntülerini teşhir ettiği bebek, devlet korumasına alındığını duyurdu. 

Anne gözaltına alındı

Bakanlık, sosyal medyada bebeğinin ve kendisinin uygunsuz görüntülerinin paylaşılması üzerine harekete geçti. Mahrem görüntülerini teşhir eden kadın gözaltına alındı. Bebek de Bakanlığın girişimiyle devlet korumasına alındı.

Bakanlıktan açıklama geldi

Bakanlıktan, bir kadının, bazı sosyal medya platformlarında bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Sivas İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Adres tespitinin ardından şahıs gözaltına, bebek ise devlet korumasına alınmıştır. Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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