Antalya'da binalara "beton perde" zorunluluğu gelecek

Antalya'da depreme karşı dayanıklı binalar için Konyaaltı Belediyesi "fore kazık", Muratpaşa Belediyesi ise "beton perde" sistemlerini zorunlu hale getiriyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından bazı belediyeler tarafından dayanıklı binalar yapılması için çeşitli projeler hazırlanıyor.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede bir yandan mevcut yapıların denetimi, bir yandan da yeni yapılacak binalar için çalışmalara başlandı.

İlçe genelinde uzman ekipler tarafından zemin araştırması yapılacak ve gerekli görülen yerlerde inşaat temeline taşıma kapasitesi düşük zeminlerde yapı yüklerini sağlam zeminlere ulaştırmak amacıyla "fore kazık" sistemi zorunlu hale getirilecek. Konu, belediyenin yarın yapılacak mart ayı meclis toplantısında gündeme getirilecek.

​​​​​​​Muratpaşa Belediyesince de 520 bine aşkın nüfusa sahip ilçede depreme dayanıklı bir kent oluşturmak için yeni yapılacak binalarda "beton perde" uygulaması zorunlu olacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, insanları depremin değil, binaların öldürdüğünü anımsatatı.

Uysal, "Depreme dayanıklı binalar istiyoruz. Bu nedenle deprem esnasında yapı davranışını olumlu etkileyen 'beton perde' uygulamasını ilçede yeni yapılacak tüm binalarda zorunlu hale getireceğiz. Konuyu bu ayki mecliste gündeme getireceğiz. Ayrıca bina güçlendirme çalışmalarında belediyenin aldığı ücretlerin alınmamasını da meclise teklif edeceğiz." ifadelerini kullandı.