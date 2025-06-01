Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Antalya Körfezi açıklarında saat 20:31’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Alanya ilçesine yaklaşık 14.83 kilometre mesafede, 12.75 kilometre derinlikte kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.83 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2025-06-01
Saat:20:31:27 TSİ
Enlem:36.55861 N
Boylam:31.58389 E
Derinlik:12.75 km
Detay:https://t.co/SuqMY2CiiR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi