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Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu

Haber Merkezi
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Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Antalya Körfezi açıklarında saat 20:31’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Alanya ilçesine yaklaşık 14.83 kilometre mesafede, 12.75 kilometre derinlikte kaydedildi.

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