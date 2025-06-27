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Arda Turan İspanya'nın 'vergi yüzsüzleri' listesine girdi: Toplam borcu açıklandı

Eski milli futbolcu ve şu an Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olan Arda Turan, İspanya Gelir İdaresi'nin "en çok vergi borcu olanlar" listesine girdi.

Haber Merkezi
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Arda Turan İspanya'nın 'vergi yüzsüzleri' listesine girdi: Toplam borcu açıklandı
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İspanya Gelir idaresi'nin 12. büyük borçlular listesi 27 Haziran 2025 günü açıklandı; borç sınırının üzerindeki borç yapılandırılmamış ve ödenmemiş hesapları içeriyor.

Arda Turan, 1,3 milyon Euro’yu aşan devlet borcuyla listede

Türkiye'de vergi yüzsüzleri olarak nitelendirilen İspanya'daki yeni listede borcu 600.000 Euro’nun üstünde olan toplam 5 bin 997 gerçek ve tüzel kişi bulunuyor; bu rakam geçen yıla kıyasla sayıca biraz az, ancak borç miktarı artmış durumda. Arda Turan, 1,3 milyon Euro’yu aşan devlet borcuyla İspanya’nın vergi borçluları listesine girdi. Bu en son liste, haciz yoluyla yapılandırılmamış yüksek borçlara sahip olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor.

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