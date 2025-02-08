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Arıkan: Saadet 5.0 ile siyaseti yeniden güncelleyeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'de yeni nesil siyasetin geliştirilmesi gerektiğini belirterek "Biz, Saadet 5.0 ile siyaseti yeniden güncelleyeceğiz. Yeni nesil siyasetin 5G'sinde güler yüz var. Bununla insanları dinleyen ve anlayan siyaseti benimseyeceğiz." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Arıkan: Saadet 5.0 ile siyaseti yeniden güncelleyeceğiz
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenlediği 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Arıkan, sanayi, ulaşım ve kentsel dönüşüm sorunları yaşayan İzmir'in gelişimde ivme kazanmadığını söyledi.

"Milli görüş maneviyatsız olmaz"

Türkiye'de ekonomik kaynağın bulunduğunu, dağıtımı konusunda sorun yaşandığını savunan Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yle ilgili adımlarını ve düşüncelerini yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Arıkan, Gazze'nin Gazzelilerin olduğunu anlatarak, "Gazze'nin özgür kalması konusundaki mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz. Biz milli görüşçüyüz. Milli görüş maneviyatsız olmaz. İslam'a dayanan medeniyetimiz kıyamete kadar diğer medeniyetlerden üstün kalacaktır." ifadelerini kullandı.

"Biz, Saadet 5.0 ile siyaseti yeniden güncelleyeceğiz"

Türkiye'de yeni nesil siyasetin geliştirilmesi gerektiğine ve partilerini yeni nesil siyasette önemli gördüklerine işaret eden Arıkan, "Biz, Saadet 5.0 ile siyaseti yeniden güncelleyeceğiz. Yeni nesil siyasetin 5G'sinde güler yüz var. Bununla insanları dinleyen ve anlayan siyaseti benimseyeceğiz. Güven var. Güven ile sözüne sadık, halkın güvenini sağlayacak siyaseti benimseyeceğiz. Gayret var, laf değil iş üreten siyaseti benimseyeceğiz. Gelişim var ve geleceği planlayan, ileri götüren siyaset var. Gerçeklik var. Sorunları saklamayan ve çözüm üretim siyaset var. Bunları hayata geçireceğiz. Seçimlere 1184 gün var. Erken seçim olacağına ihtimal vermiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Zekeriya Hazırbulan yeniden Saadet Partisi İl Başkanlığına seçildi.

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