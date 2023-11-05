  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Asansörle zemine çakılan çocuk yaralandı
Takip Et

Asansörle zemine çakılan çocuk yaralandı

Elazığ’da asansör 3'üncü kattan zemine çakıldı, içerisinde tek başına bulunan çocuk yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Asansörle zemine çakılan çocuk yaralandı
Takip Et

Merkez Kırklar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan 10 katlı bir apartmanda meydana geldi. 11 yaşındaki E.K.’nin içerisinde olduğu asansör, 3. kattan zemine çakıldı. Düşmenin etkisiyle çocuk yaralanırken, bağırış seslerini duyan bina sakinleri, çocuğu güvenli bölgeye alarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. E.K., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beş aracı hurdaya çeviren kamyonet sürücüsü kaçtı

Kaza Haberleri

Beş aracı hurdaya çeviren kamyonet sürücüsü kaçtı
Bu konularda ilginizi çekebilir
kaza