Asbest nedir, nasıl öldürür? Asbestin neden olduğu hastalıklar

Asbest, magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demir-magnezyum silikat karışımı, jeolojik olarak bileşim halinde bir grup mineralin ortak adıdır. Uzun süre kimyasal ve fiziksel özellikleri sebebiyle inşaat, gemi, otomotiv, tekstil ve diğer sanayi alanlarında izolasyon amaçlı kullanılan madde "sihirli mineral" olarak bilinir.

Üç binden fazla kullanım alanı olan madde, 2010 yılına kadar Türkiye’de de kullanılmıştır. Marley, boru, levha, fren ve debriyaj balatası, conta ve asbestli iplik üretiminde kullanılmıştır.

Asbestin solunması durumunda sonuç ölümcül!

Depremden sonra ortaya çıkan yıkımda ve hasar görmüş binaların yıkılması sonucu havaya karışan bu madde, önlem alınmazsa akciğerlerde birikir. Akciğeri zedeleyerek akciğerin çalışmasını engeller.

Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri mezotelyomadır.

Batı ülkelerinde yılda her bir milyon kişinin 1-2'sinde saptanan mezotelyoma, ülkemizde yılda en az 500 kişide görülmektedir.

Hastalığın belirtileri, ağrı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Akciğer röntgeni ve tomografide ortaya çıksa da kesin tanı standart yöntem akciğer zarı biyopsisi ile ortaya çıkar. Mezotelyoma, erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanamadığında hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıktır.

Asbest ayrıca, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine de yol açabilmektedir.

Deprem bölgelerinde yabancı kurtarma ekiplerinde ve yıkım ekiplerinde gördüğümüz n-90 tipi maskeler asbestin vücudumuza girmesine engel olur. Toz ve parçacık tutan maskeler asbestli ortamlarda tercih edilmelidir. Cerrahi maskelerin koruyuculuk oranı düşüktür.

Asbest sonucu oluşan meslek hastalıkları

Asbestoz: Tersane işlerinde tespit edildi, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Çok uzun sürede ortaya çıkar, 10-20 yıl sonra çalışan hastalığa yakalandığını öğrenebilir.

Plevral Reaksiyonlar: Benign asbest plörezisi, Plevral plaklar, Diffüz plevral kalınlaşma.

Parenkimal Akciğer Hastalıkları: Transpulmoner bantlar, Rounded atelektazi.

Asbestin Neden Olduğu Dermatozlar.

Asbest şu kanser türlerine yol açabilir

Malign mezotelyoma, Akciğer kanseri, gırtlak ve sindirim sistemi kanserleri, Diğer tümörler (GİS, böbrek, larinks vs.)