ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı!

ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevapları 2024 ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF web sayfasından yaptığı duyuru ile bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandığını duyurdu. Duyuruda;

‘’Değerli öğrencilerimiz, Bütünleme Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 21 Şubat 2024 Çarşamba Günü saat 18.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.’’ denildi.

Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı ekranı için tıklayın

ATA AÖF bütünleme geçme notu

ATA AÖF bütünleme sınavları 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde yapıldı. 1. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’da ve 3. oturum saat 15.00’da yapıldı. ATA AÖF bütünleme geçme notu kısmen veya tamamen sınıf geçme ya da yıllık sistem uygulanan birimler hariç başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00 olduğu biliniyor. En son hesaplanan AGNO ile bir önceki AGNO başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız sayılıyor.

ATA AÖF harf notu

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

DC 1,50

DD 1,00

FF 0,00

M Muaf

G Geçer

Z Devamsız