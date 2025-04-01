ATO Başkanı Baran: Ankara HUB olarak konumlanması stratejik bir hamle olacaktır

ANKARA (EKONOMİ)

Yaptığı yazılı açıklamada Avrupa standartlarında hizmet veren Esenboğa Havalimanı yanı sıra modern karayolu ve hızlı tren bağlantılarının üretim, ticaret ve turizm potansiyeline dikkat çeken ATO Başkanı Gürsel Baran, “Ankara’yı HUB olarak konumlandırmak, hem Başkentimiz, hem de ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir hamle olacaktır” dedi.

Başkent Ankara’nın son yıllarda sanayi, ticaret ve turizm alanında önemli gelişmeler kaydettiğine vurgu yapan Baran, “Başkent’in coğrafi, stratejik, ekonomik ve lojistik olarak sahip olduğu avantajlar, HUB olarak konumlanmasına uygun koşullar sunuyor” diye konuştu.

Ankara’nın savunma sanayi ve sağlık turizminde de önemli potansiyeli bulunduğuna vurgu yapan Baran, “Hâlihazırda, 20 bini yabancı olmak üzere 330 bin öğrencinin öğrenim gördüğü 21 üniversitesi, ülke içi tüketime ve ihracata yönelik üretim yapan 13 Organize Sanayi Bölgesi, 10 sanayi sitesi, 13 teknoloji geliştirme, 152 Ar-Ge, 36 tasarım merkezi bulunan, önde gelen savunma sanayi şirketlerine ev sahipliği yapan Ankara, Türkiye’nin ihracatında öncü şehirlerden biri” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğiyle pandemi öncesinde Ankara’dan doğrudan uçuş sayılarının arttığını ancak pandemiyle birlikte bunda gerileme olduğunu dile getiren Baran, Ankara’nın uluslararası uçuşlarda HUB olmasının çevre illerin de yararına olacağını aktardı.