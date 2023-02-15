ATO Başkanı Baran: Depremzede tüccarın borcu başvurusuz, koşulsuz, faizsiz ertelensin

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Halkbankası’nın bölgedeki esnaf ve sanatkarlara uyguladığı kredi ertelemesine diğer bankaların da katılmasını istedi. Baran, depremden etkilenen tüccarın kredi borcunun, başvuruşuz, koşulsuz, şartsız ve faizsiz ertelenmesini önerdi.

Yazılı açıklama yapan Baran, BDDK’nın müşteri talebine bağlı olarak kredilerin ertelenmesi yönünde bankalara yaptığı çağrıyı hatırlatarak, ertelemenin herhangi bir şarta bağlamadan koşulsuz ve faizsiz olmasını istedi.

Deprem bölgesinde 320 bin ticari işletme bulunduğu bilgisini veren Gürsel Baran, ticari kredi toplamının ise 700 milyar lirayı bulduğunu bildirdi. BDDK’nın yazısı doğrultusunda diğer bankalardan İş Bankası’nın bölgedeki kredi ödemelerini 6 ay süreyle ertelediğini dile getiren Baran, “Bölgede tüccar ve esnafımızın, maddi manevi sıkıntılarla uğraşırken bir yandan da kredi borcu düşünmesi mümkün değil. Bu süreçte verilecek her türlü destek çok önemli” dedi.

Baran, esnafın krediyi erteletmek için başvuru yapacak, evrak hazırlayacak, zamanı da olmadığına dikkat çekti.