Avcılar’da metrobüs yangını! Dumanlar bir anda yükseldi
istanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halindeki bir metrobüs seyir halindeyken alev aldı.
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Avcılar'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen durdurarak yolcuları tahliye etti.
O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi
Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, dumanların yükseldiği anlar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
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