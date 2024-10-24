Avcılar’da metrobüs yangını! Dumanlar bir anda yükseldi

Avcılar'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen durdurarak yolcuları tahliye etti.

O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi

Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, dumanların yükseldiği anlar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.