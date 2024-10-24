ABD’de endeksler 2 ayın dibinde, 10 yıllık tahvil 3 ayın zirvesinde!

Wall Street'te Dow Jones Sanayi Endeksi, eylül başından bu yana görülen en kötü gününü yaşadı.

Dow Jones Sanayi Endeksi günü 409,94 puan ya da yüzde 0,96 düşüşle 42.514,95 seviyesinden günü tamamladı. S&P 500 yüzde 0,92 değer kaybederek 5.797,42'den kapandı. Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 1,6 değer kaybederek 18.276,65 seviyesine geriledi.

Hem Dow hem de S&P 500 üst üste üçüncü seanslarını da kayıpla kapattı.

Hisse senedi fiyatlarındaki gerilemede, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin yüzde 4,25'i aşarak 26 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu.

Hazine tahvillerinin getirisi, Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye başlamasından sonra bile geçtiğimiz ay boyunca yükseliş gösterdi. Bazıları yükselişin kaynağı olarak son ekonomik verilere işaret ederken, bazıları da ikinci bir Donald Trump başkanlığında ABD'de mali açıkların artma potansiyeline dikkat çekti.

Northwestern Mutual Wealth Management'ın baş yatırım yetkilisi Brent Schutte, "Bana göre her şey daha yüksek faizlerin etkisiyle ilgili. Piyasa, Fed'in faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürebileceği olasılığını yeniden fiyatlandırıyor. Ekonominin yükselen faiz oranlarının etkisini henüz hissetmeyen kısımları oldu, ancak oranlar daha uzun süre yüksek kaldıkça, ekonominin farklı kısımlarının bu gerçekliğe göre yeniden fiyatlandırılması gerekiyor, ekonomi dengeden çıktı" dedi.