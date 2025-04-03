Avrupa Güzeli Güler Erdoğan Giresun'da ölü bulundu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bayram tatili için Giresun'a gelen 27 yaşındaki manken Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda hareketsiz bir şekilde yatan halde diğer araç sürücüleri tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İddialara göre, Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'ndan yaya olarak geçerken bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç mankenin, Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahip olduğu ve bir mankenlik ajansında çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.