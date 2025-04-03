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Kemal Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim!

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim" dedi. "Kurultaya gidecek misiniz?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, "Eğer davetiye gelmişse giderim" cevabını verdi.

Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim!
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Aday mısınız?" sorusuna, "Hayır efendim. Ben aday değilim…" yanıtını verdi.

"Eğer davetiye geldiyse kurultaya giderim"

"Kurultaya gidecek misiniz?" şeklindeki soruya da cevap veren Kılıçdaroğlu, "Biliyorsunuz bir süredir bayram dolayısıyla tatildeyim. Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim" ifadelerini kullandı.

"Aday olmanız için imza toplayanlara kaç imza topladığınızı sorduğunuz, 400 civarında kaldığını öğrendiğinizde de 600’ü bulmaları halinde adaylığı düşüneceğinizi söylediğiniz ileri sürülüyor" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, esprili bir dille yanıt verdi: "Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari... Az demişler, 800’ü geçseydi..."

Kimsenin açıp kendisine sormadan hakkında yorumda bulunduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim" ifadelerini kullandı.

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