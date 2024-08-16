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Aydemir Akbaş'tan üzen haber: Usta oyuncu entübe edildi

İbrahim Tatlıses, bir süredir kanserle mücadele eden yakın dostu Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Akbaş'ın entübe edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Aydemir Akbaş'tan üzen haber: Usta oyuncu entübe edildi
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden 88 yaşındaki Aydemir Akbaş, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

İbrahim Tatlıses, yakın dostu Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Akbaş ile fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." dedi.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Snob Magazin'e konuştu. Usta oyuncunun entübe edildiği açıklandı. 

Aksoy, "Öldü haberleri doğru değil. Birinci gün önemliydi onu atlattık. Aydemir ağabey inatçı biridir, bunu da atlatacaktır. Sosyal medyada çıkan öldü haberlerine itibar etmeyin" dedi.

"Kanser olduğum netleşti"

Daha önce de gırtlak kanserini yenen Aydemir Akbaş, geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu.

Akbaş, paylaşımında "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam" ifadelerini kullanmıştı.

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