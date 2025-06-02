Aydın çam fıstığı AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin sınırları aşmaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürünümüz oldu. Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
🇹🇷 Anadolu’nun eşsiz lezzetleri sınırlarımızı aşmaya devam ediyor.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 2, 2025
🌲 Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın Çam Fıstığı, AB’den coğrafi işaret tescili alan 3️⃣3️⃣’üncü ürünümüz oldu.
👏 Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla… pic.twitter.com/WNUDwAcybw
Türkiye'nin, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri:
Gaziantep baklavası
Aydın inciri
Malatya kayısısı
Aydın kestanesi
Milas zeytinyağı
Bayramiç beyazı
Taşköprü sarımsağı
Giresun tombul fındığı
Antakya künefesi
Suruç narı
Çağlayancerit cevizi
Gemlik zeytini
Edremit zeytinyağı
Milas yağlı zeytini
Ayaş domatesi
Maraş tarhanası
Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
Ezine peyniri
Safranbolu safranı
Aydın memecik zeytinyağı
Araban sarımsağı
Osmaniye yer fıstığı
Bingöl balı
Bursa şeftalisi
Hüyük çileği
Bursa siyah inciri/Bursa karası
Söke pamuğu
Manisa mesir macunu
Gaziantep menengiç kahvesi
Silifke yoğurdu
Aydın Memecik zeytini
Erzincan tulum peyniri
Aydın çam fıstığı