Aydın çam fıstığı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin sınırları aşmaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürünümüz oldu. Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

🇹🇷 Anadolu’nun eşsiz lezzetleri sınırlarımızı aşmaya devam ediyor.



🌲 Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın Çam Fıstığı, AB’den coğrafi işaret tescili alan 3️⃣3️⃣’üncü ürünümüz oldu.



👏 Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla… pic.twitter.com/WNUDwAcybw — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 2, 2025

Türkiye'nin, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri:

Gaziantep baklavası

Aydın inciri

Malatya kayısısı

Aydın kestanesi

Milas zeytinyağı

Bayramiç beyazı

Taşköprü sarımsağı

Giresun tombul fındığı

Antakya künefesi

Suruç narı

Çağlayancerit cevizi

Gemlik zeytini

Edremit zeytinyağı

Milas yağlı zeytini

Ayaş domatesi

Maraş tarhanası

Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini

Ezine peyniri

Safranbolu safranı

Aydın memecik zeytinyağı

Araban sarımsağı

Osmaniye yer fıstığı

Bingöl balı

Bursa şeftalisi

Hüyük çileği

Bursa siyah inciri/Bursa karası

Söke pamuğu

Manisa mesir macunu

Gaziantep menengiç kahvesi

Silifke yoğurdu

Aydın Memecik zeytini

Erzincan tulum peyniri

Aydın çam fıstığı