İTO açıkladı: Mayıs ayı zam şampiyonları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 179 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 45 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Kayısı fiyatı yüzde 48,11 arttı

2025 Mayıs ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcamaları grubunda yer alan Kayısı yüzde 48,11 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları şu şekilde oldu:

Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti yüzde 47,98

Limon yüzde 18,55

Fındık İçi yüzde 15,75

Saat yüzde 15,65

Oyuncak yüzde 13,73

Makyaj Malzemeleri yüzde 11,03

Antep Fıstığı yüzde 10,74

Bebek Maması yüzde 10,46

Tablet yüzde 10,42

Simit yüzde 10,38

Elma yüzde 10,28

Portakal yüzde 9,89

Karışık Kuruyemiş yüzde 9,40

Ağız ve Diş Bakım Ürünleri yüzde 9,17

Fiyatı en çok düşenler

2025 Mayıs ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yer alan Sivri Biber yüzde 44,86 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen ürünler şu şekilde:

Çarliston Biber yüzde -44,01

Salatalık yüzde -42,09

Taze Fasulye yüzde -39,89

Patlıcan yüzde -37,40

Dolmalık Biber yüzde -35,09

Kabak yüzde -29,07

Kuru Soğan yüzde -20,25

Yeşil Soğan yüzde -17,05

Yumurta yüzde -14,78

Domates yüzde -13,92

Sarımsak yüzde -12,09

Roka yüzde -5,58

Kıvırcık yüzde -4,38

Çilek yüzde -3,33.