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Aydın Söke’de kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor!

Aydın Söke'de faaliyet gösteren Batı Kipaş Kağıt Fabrikası’nda yangın çıktı. 400 personelle müdahale edilen yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Haber Merkezi
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Aydın Söke’de kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor!
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Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında bugün 10.55’te çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, yaz aylarında da 5 gün boyunca yanan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası’nın sıkıştırılmış atıklarının depolandığı, yaklaşık 30 bin ton atığın bulunduğu fabrikaya yakın bölgede çıktı.

 61 araç ve 400 personelle müdahale ediliyor

Yangına, İl jandarma, emniyet, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, UMMKE, İl Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri müdahale ederken yangınla mücadelede ayrıca çevre illerden de yardım ekipleri gönderildi. Yangına, 61 araç ve 400 personel ile müdahale devam ediyor.

 Rüzgar ekiplerin işini zorlaştırıyor

Ekiplerin yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ederken rüzgarın şiddetini artırması durumunda riskin artacağı belirtildi.

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken net verilere teknik incelemelerin sona ermesinin ardından ulaşılacağı bilgisi verildi.

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