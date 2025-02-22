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İstanbul Valiliği yasaklamıştı: Mahkeme açık alanda içki içme yasağını iptal etti

İstanbul Valiliği'nin 2023 yılında duyurduğu halka açık alanlarda içki içme yasağı mahkeme tarafından iptal edildi. Kararı, Avukat Ümit Erdem duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği yasaklamıştı: Mahkeme açık alanda içki içme yasağını iptal etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 yılının Ağustos ayında halka açık alanlarda içki içmenin yasaklandığını duyurmuştu. Yasağa uymayanların ise 617 lira cezasına tabi tutulacağı belirtilmişti.

Avukat Ümit Erdem, bu karara karşı İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. 

Açık alanda alkol tüketme yasağı iptal edildi

Avukat Erdem yaptığı yeni açıklamada, Valiliğin aldığı kararın iptal edildiğini şu ifadeler ile açıkladı:

"İstanbul Valiliği'nin park, plaj, sahil gibi yerlerde alkol tüketilmesini engelleyen genelgesine karşı  2023’te açmış olduğum davada İstanbul BİM 10. İdari Dava Dairesi dün tebliğ edilen kararı ile işlemin İPTALİNE karar verdi."

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