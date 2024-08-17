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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan büyük yangın sürüyor: Her şey küle döndü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını bölgesi drone ile görüntülenirken, ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları havadan 8 helikopter, 7 uçak ve karadan onlarca ekiple devam ediyor.

Haber Merkezi
İHA
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan büyük yangın sürüyor: Her şey küle döndü
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Dün saat 16.45 sıralarında Bozdoğan'ın Alhisar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Bir anda büyüyen alevler yerleşim yerlerini tehdit etti.

Alhisar, Altıntaş, Örentat, Hışımlar, Güre Mahallelerinde ormanlık alanlarda etkili olan yangınla, ekipler dün gündüz ve gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi tekrar başladı.

Çok büyük bir alanı etkisi altına alan alevler, önüne gelen her şeyi yakarken, bölge drone ile böyle görüntülendi. Yanan alanlar siyaha dönerken, ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor.

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