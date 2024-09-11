  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ayhan Bora Kaplan davasında sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Takip Et

Ayhan Bora Kaplan davasında sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ayhan Bora Kaplan davasında sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Takip Et

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, önceki celse 13. Asliye Ceza Mahkemesinden istenilen, Ayhan Bora Kaplan operasyonunu yapan polislerle ilgili iddianame ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi çözümlerinin geldiği belirtildi.

Duruşma öncesinde Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, Kaplan'ın 9 Eylül Pazartesi günü duruşmaya getirilirken konulduğu nezarethanede, iddianamede örgüt yöneticileri arasında adı geçen Fethi Koyuncu'yu, "Anneni öldürürüm." diye tehdit ettiğine dair Jandarma tarafından tutulan tutanağın da mahkemeye geldiğini bildirdi.

Duruşmaya, önceki celselerde dinlenilen tanık beyanlarına karşı sanıklar ve avukatlarının beyanlarıyla devam edildi.

Daha önceki savunmalarını tekrarlayan tutuklu sanık Barış Kurt, müşteki Erkan Doğan'ı kaçırıp dişlerini söktürdüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Erkan Doğan yalan söylüyor, verdiği beyanlar birbirini tutmuyor. Uyuşturucu kullanıyordu, ne söylediğini bilmiyor. Ben hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Size hiç yalan konuşmadım." dedi.

Tutuklu sanık Kurt, Erkan Doğan'ın kaçırıldığını iddia ettiği tarihte tutulan tutanaklarda imzası olan polislerin 2023'te savcıya verdikleri ifadelerin, tanık olarak mahkemede verdikleri ifadeyle çeliştiğini, mahkemede doğruları söylediklerini öne sürdü.

Tutuklu sanık Mahmut Gökhan Çanga da üzerine atılı suçu işlemediğini savundu. İddianamede, Bora Kaplan'ın talimatıyla örgüt üyelerince öldürüldüğü yer alan Semih Arslan'ı evine zorla çağırmadığını belirten tutuklu sanık Çanga, "Ben adamı sadece evime davet ettim. Zorla alıkoymadım. Hiçbir şey yapmadım. Bunun cezasını çekiyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve iddianamenin somut delillerle hazırlanmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

3 Bakan Narin'in Diyarbakır'daki kabrini ziyaret etti3 Bakan Narin'in Diyarbakır'daki kabrini ziyaret ettiGündem

 

Bakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı'na rekor başvuruBakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı'na rekor başvuruEkonomi

 

Gündem
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza yaşanıyor
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza yaşanıyor
3 Bakan Narin'in Diyarbakır'daki kabrini ziyaret etti
3 Bakan Narin'in Diyarbakır'daki kabrini ziyaret etti
İzmir Körfez'de kirlilik ve balık ölümleri neden oluyor? Çözüm ne?
İzmir Körfez'de kirlilik ve balık ölümleri neden oluyor? Çözüm ne?
Bursa'da VIP minibüs cayır cayır yandı
Bursa'da VIP minibüs cayır cayır yandı
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı'na rekor başvuru
Bakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı'na rekor başvuru