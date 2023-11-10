AYM eski Raportörü Osman Can: TBMM geri adım atarsa devlet biter

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, AYM tarafından TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararına uymaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yankıları devam ediyor. Konuya ilişkin bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da AYM’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuş ve TBMM’ye Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin işaretini vermişti.

“Anayasal düzen zorla değişmiş olur”

AYM eski Raportörü Osman Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM’nin geri adım atarak Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin tehlikelerine dikkat çekerek şu ifadeleri paylaştı:

“Devlet hukukla vardır. Anayasadan meşruiyetini alan Yargıtay açıkça Anayasayı ihlal eder ve AYM’yi işlevsizleştirirse, Cumhurbaşkanı da ihlale arka çıkarsa, meşruiyetlerini kaybederler. AYM tasfiye edilir ve TBMM geri adım atarsa, devlet biter. Anayasal düzen zorla değişmiş olur.”