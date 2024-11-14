AYM'den konfor tazminatı kararı! Devlet mahkuma 100 bin TL ödeyecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevindeki mahkumlar için emsal olabilecek bir karar imza attı.

AYM 'hak ihlali var' dedi

AYM, Silivri Cezaevinde kalabalık odada tutulma, yeterli yemek verilmeme, sağlık hizmetlerinin gerektiği gibi sağlanmaması ve bu konulardaki başvurunun infaz hâkimliğince incelenmeden reddedilmesi nedeniyle, yapılan bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

Devlet durumu beğenmeyen mahkuma 100 bin TL ödeyecek

AYM’nin kararında başvurucuya 100 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinde, cezaevi şartlarına ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak görevinin infaz hâkimliğine verildiği hatırlatıldı. Buna rağmen başvurucunun şikâyetleri yönünden görevsizlik kararı verildiği, bu nedenle etkili başvuru hakkı ilkesinin ihlal edildiği belirtildi.