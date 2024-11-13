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Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldüren korumasına müebbet hapis kararı

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek öldürülmesine ilişkin yargılanan koruması Halil Gani Güngör "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edildi.

AA
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Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldüren korumasına müebbet hapis kararı
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Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Halil Gani Güngör ile taraf avukatları hazır bulunurken, dosyadan vareste tutulan sanık İbrahim Güngör duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan, bu celse karar vereceklerini bildirdi ve son söz için tutuklu sanık Güngör'e söz verdi.

Güngör, önceki savunmalarını tekrarladığını söyleyerek mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

Avukatların da savunmalarını dinledikten sonra mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Buna göre Halil Gani Güngör, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılırken, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ile suçlanan oğlu İbrahim Güngör'ün ise beraatına hükmedildi.

Davanın geçmişi

İddianamede, Aypek'in 25 Nisan 2023'te Çankaya ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki iş yerinde şoförü Halil Gani Güngör tarafından tabancayla öldürüldüğü belirtilmiş, cinayet sırasında iş yerinin etrafında olan oğlu İbrahim Güngör'ün ise cinayete yardım ettiği savunulmuştu.

Halil Gani Güngör'ün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, oğlu İbrahim Güngör'ün ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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