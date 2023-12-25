Aynı ikamette 28 göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, aynı ikamette 28 düzensiz göçmen yakalandı.
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İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda Sinanbey Mahallesi'de düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında aynı ikamette 28 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan göçmenler, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki sağlık işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.