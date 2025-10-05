Ayşe Barım’ın kardeşi: Bu tutuklama bizi ailece bitirdi, annemiz az kalsın felç geçiriyordu

Geçtiğimiz yıl dizi sektöründe tekelleşme iddialarıyla başlayan sürecin ardından Ocak 2025'te oyuncu menajeri Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemleri nedeniyle “Hükümeti yıkmaya teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonrası gözaltına alınarak tutuklanan Ayşe Barım, 1 Ekim’de görülen duruşmada ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Ekim’de karara itiraz etmişti. İstanbul

26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi kararını yerinde bulmuş, bir üst 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi’yse Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti. Barım halen polis eşliğinde hastanede tedavi görüyor.

Barım'ın sağlık durumuyla ilgili kardeşinden açıklama geldi. Barım'ın kız kardeşinin açıklamalarını hukukçu Tuba Torun, Sözcü TV'de "Gülşah İnce ile Türkiye'nin Sözü" programında aktardı.

Torun'un aktardığı ifadeler şöyle:

"Çok üzgün ve çaresiz durumdayız. Özellikle üç ay öncesine göre çok kötü bir tablo var. Şu anda müşahede altında, tetkikleri yapılıyor. Ancak duruma göre tekrar cezaevine gönderilecek.

Annemiz çok yaşlı, ablamın yeniden tutuklandığını duyunca az kalsın felç geçiriyordu. Bu tutuklama bizi ailece bitirdi. Lütfen çaresizliğimizi dile getirin. Yargı önünde boynumuz kıldan ince. Yeter ki hastaneden cezaevine almasınlar."