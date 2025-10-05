  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ayşe Barım’ın kardeşi: Bu tutuklama bizi ailece bitirdi, annemiz az kalsın felç geçiriyordu
Takip Et

Ayşe Barım’ın kardeşi: Bu tutuklama bizi ailece bitirdi, annemiz az kalsın felç geçiriyordu

Gezi Parkı eylemlerinde ilişkin hakkında açılan davada tutuklu yargılanan ve 248 gün sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen ancak bir gün sonra itiraz üzerine tekrar tutuklanmasına karar verilen menajer Ayşe Barım'ın kız kardeşi, ablasının üç ay önceki sonuçlara göre kötü bir tabloda olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ayşe Barım’ın kardeşi: Bu tutuklama bizi ailece bitirdi, annemiz az kalsın felç geçiriyordu
Takip Et

Geçtiğimiz yıl dizi sektöründe tekelleşme iddialarıyla başlayan sürecin ardından Ocak 2025'te oyuncu menajeri Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemleri nedeniyle “Hükümeti yıkmaya teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonrası gözaltına alınarak tutuklanan Ayşe Barım, 1 Ekim’de görülen duruşmada ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Ekim’de karara itiraz etmişti. İstanbul

26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi kararını yerinde bulmuş, bir üst 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi’yse Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti. Barım halen polis eşliğinde hastanede tedavi görüyor.

Barım'ın sağlık durumuyla ilgili kardeşinden açıklama geldi. Barım'ın kız kardeşinin açıklamalarını hukukçu Tuba Torun, Sözcü TV'de "Gülşah İnce ile Türkiye'nin Sözü" programında aktardı.

Torun'un aktardığı ifadeler şöyle:

"Çok üzgün ve çaresiz durumdayız. Özellikle üç ay öncesine göre çok kötü bir tablo var. Şu anda müşahede altında, tetkikleri yapılıyor. Ancak duruma göre tekrar cezaevine gönderilecek.

Annemiz çok yaşlı, ablamın yeniden tutuklandığını duyunca az kalsın felç geçiriyordu. Bu tutuklama bizi ailece bitirdi. Lütfen çaresizliğimizi dile getirin. Yargı önünde boynumuz kıldan ince. Yeter ki hastaneden cezaevine almasınlar."

Elektrik faturalarında adil dönem başlıyor: Yeni kademe sistemi yoldaElektrik faturalarında adil dönem başlıyor: Yeni kademe sistemi yoldaEnerji
Uzmanlar yorumladı: Konut almak için doğru zaman mı?Uzmanlar yorumladı: Konut almak için doğru zaman mı?Ekonomi
Pablo Escobar’ın arazisi mağdur kadınlara dağıtılacakPablo Escobar’ın arazisi mağdur kadınlara dağıtılacakDünya
Gündem
Belediyeden medyaya, üniversiteden spora: Kayyum dalgası nasıl büyüdü?
Belediyelerden holdinglere: Kayyum dalgası nasıl büyüdü?
Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi!
Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi!
İETT duyurdu: İstanbul'da 6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
İETT duyurdu: İstanbul'da 6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar
Kış lastiği uygulamasında tarih değişikliği Resmi Gazete'de
Kış lastiği uygulamasında tarih değişikliği Resmi Gazete'de