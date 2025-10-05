Elektrik faturalarında adil dönem başlıyor: Yeni kademe sistemi yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında daha adil bir sistem oluşturmak amacıyla mevcutta yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan kademeyi 3 bin kilovatsaate düşürmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemenin bu ay sonuna kadar tamamlanması, 3 bin kilovatsaatlik kademenin ise ocak ayından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu sınırın üzerinde elektrik tüketen aboneler, fazla kullandıkları miktar için elektriği gerçek maliyetinden ödeyecek.

Elektrik abonelerinin en az yüzde 85’ini etkilememesi hedefleniyor

Elektrik ve doğalgazda uzun süredir uygulanan sübvansiyonlarla 86 milyon vatandaş desteklenirken, gelir düzeyine göre desteklerin daha adil dağıtılması amacıyla yeni adımlar atılıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yıl ilk kez devreye aldığı son kaynak tedarik tarifesi oranını bu ayın sonunda güncellemeyi planlıyor.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte, yüksek gelir grubunda yer alan ve elektrik tüketimi fazla olan haneler, kullandıkları enerjinin maliyetini gerçeğe daha yakın şekilde ödemeye başlayacak. Yeni sistemin, elektrik abonelerinin en az yüzde 85’ini etkilememesi hedefleniyor. Böylece milyonlarca dar ve orta gelirli ailenin elektrik tüketimi üzerindeki devlet desteği sürecek.

Elektrik kademe uygulamasında sistemin işleyişi şu şekilde;

Elektrik kademe uygulamasında sistem şöyle işliyor: Mevcutta uygulanan 5 bin kilovatsaatlik kademe nedeniyle aylık tüketimleri 347 kilovatsaat ve üzerinde olanlar bu yıl kademeye takılarak, elektriğin gerçek maliyetine daha yakın bir bedelle faturalarını ödemeye başladı. Bu durumdan Türkiye genelindeki 42 milyon abonenin yaklaşık yüzde 3'üne denk gelen 1.2 milyon abone etkilendi.

Ocaktan itibaren elektrik faturalarında yüzde 60-100'lere varan artışlar söz konusu

Türkiye'de abonelerin yüzde 85'i aylık 240 kilovatsaatin altında tüketime sahip bulunuyor. Yani yıllık tüketimleri en fazla 2 bin 880 kilovatsaat yapıyor. Bakanlık 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak şekilde limiti 3000 kilovatsaate çekse dahi bu durumdan abonelerin yalnızca yüzde 15'inin (6.1 milyon) etkilenmesi bekleniyor. Bakanlık bu kesimin evini standart 3+1'den büyük (genel aydınlatmayı fazla yapıyor), elektrikli aleti fazla, elektrikli otomobili bulunan kategoride değerlendirerek gelirinin fazla olduğu esasını baz alıyor. Yani bu kişilerin ocaktan itibaren elektrik faturalarında yüzde 60-100'lere varan artışlar söz konusu olacak.