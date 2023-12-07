Babacan'dan İsrail çağrısı: Hükümet ekonomik yaptırımlara da öncelik vermeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İsrail'in saldırılarına değinen Babacan, Gazze'nin bir açık hava hapishanesine çevrildiğini belirterek, "Gazze'de İsrail'in dur durak bilmeyen katliamı devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda can kaybı 16 bini aşmış durumda. Yaralanan insan sayısı 40 binin üzerinde. Gazze'de yaşayan nüfus yaklaşık 2 milyon 300 bin. Bu sayıları 340 milyonluk ABD nüfusu ile karşılaştırıp bir orantılayalım: Öyle bir savaş düşünün ki ABD'de 2 milyon 400 bin sivil insan ölmüş olsun, 6 milyon sivil yaralanmış olsun. Kıyasladığımızda ne kadar büyük bir katliam olduğunu daha açık görebiliyoruz." diye konuştu.

Babacan, sadece 7 Ekim ve 26 Ekim arasındaki 20 günde Gazze'de öldürülen insanların isimlerinin yar aldığı listenin 165 sayfa tuttuğunu, şimdiye kadar öldürülenlerin isimlerinin eklenmesi durumunda bu listenin 500 sayfayı bulacağını dile getirdi.

Her geçen gün büyüyen bu insanlık krizini, uluslararası toplumun derhal bir çözüme ulaştırmak zorunda olduğunun altını çizen Babacan, "Öncelikle İsrail hükümetinin ve ordusunun içinde bulundukları cinnet haline son verilmelidir. İsrail'in dinmek bilmeyen bu intikam körlüğüne 'dur' denilmelidir. Saldırılara 5 gün ara vermekle sorun çözülmez. Dertleri, esirleri alıp sonra tekrar bombalamaya devam etmek. İsrail'in güvenliğini böyle sağlayamazsınız. Mazlumlara zulüm edip kendiniz huzur ve güvenlik içinde yaşayamazsınız. Bunu anlayın, 70 yıldır olmadı, 700 yıl geçse de olmayacak. Aksine her geçen gün İsrail hükümeti ve ordusunun insanlık suçları ve savaş suçları daha da kabarmaktadır. Bu suçların failleri er ya da geç uluslararası yargı önünde hesap verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Babacan, İslam ülkelerinin, aralarındaki ihtilafları derhal bir kenara bırakarak İsrail'e karşı diplomatik, siyasi, hukuki ve ekonomik adımları atmada tek vücut olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye de hamasi söylemlerin değil, çözümün tarafı olmak zorunda" diyen Babacan, iktidarın "Gazze'de yaşanan dramı bir iç politika malzemesi haline getirmemesi gerektiğini" belirtti.

Babacan, "Önceliğimiz, kalıcı barışın konuşulabildiği bir ateşkes olmalıdır. Gereken diplomatik adımlar bir an önce atılmalıdır. Hükümet diplomatik adımların yanı sıra İsrail'e yönelik ekonomik yaptırımlara da öncelik vermelidir." ifadesini kullandı.

Osman Kavala ile ilgili bir soruya ise Babacan, "Osman Kavala meselesi tamamen bir inat meselesidir. Kavala ve benzer durumda olan birçok insanın, bırakın tutuklu yargılanmayı, yargılanmalarını dahi gerektirecek somut sebepler yok." yanıtını verdi.