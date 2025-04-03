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Bağcılar'da bekçinin şehit edilmesi: 1 zanlı daha gözaltına alındı

Bağcılar'da, bekçinin silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin 1 zanlı daha gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Bağcılar'da bekçinin şehit edilmesi: 1 zanlı daha gözaltına alındı
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Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda Uğur Gölçek'in şehit edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Gözaltına alınan zanlı sayısı 5 oldu

Çalışma kapsamında olaya karıştığı belirlenen şüpheli M.M.Y'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 5 oldu. Yakalanan şüphelilerden B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö'nün (31) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

2 Nisan'da, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar'da yakalanmıştı.

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