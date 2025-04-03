Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Hangi takımlar eşleşecek, maçlar ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli olmaya başladı. Galatasaray, Konyaspor, Göztepe ve Trabzonspor/Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmalar, 22-24 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Final ise 14 Mayıs’ta tarafsız sahada.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu turda, futbolseverlerin gözü şimdi yarı final karşılaşmalarına çevrildi.
Hangi takımlar yarı finale kaldı?
Tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek finallerin ardından yarı finale yükselen takımlar şunlar oldu:
- Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.
- Konyaspor, alt lig temsilcisi İskenderunspor’u 3-0 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.
- Göztepe, çeyrek finalde sürpriz bir performansla üst tura yükseldi.
- Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçın galibi de yarı finalde Göztepe'nin rakibi olacak.
Yarı final eşleşmeleri belli oldu
Yarı finalde takımlar şu şekilde karşı karşıya gelecek:
- Konyaspor – Galatasaray
- Trabzonspor/Beşiktaş – Göztepe
Bu eşleşmeler, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, finalin yolu da netleşmiş oldu.
Yarı final maçları ne zaman oynanacak?
ZTK yarı final karşılaşmaları, 22-23 veya 24 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maç takvimini önümüzdeki günlerde kesinleştirecek. Maçlar tek karşılaşma üzerinden oynanacak ve kazananlar finale yükselecek.
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?
TFF'nin açıklamasına göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, tarafsız sahada oynanacak. Final tek maç üzerinden yapılacak ve kazanan takım kupayı müzesine götürecek.