Bahçeli, Dervişoğlu’nun attığı ipi odasına asacak!

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. Terörist başı Öcalan’la ilgili ifadeleri, dünden bu yana ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Bahçeli konuşmasında, "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir. 'Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere de sesleniyorum, şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Dervişoğlu kürsüde urgan fırlattı

Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'ye kürsüden urgan fırlatan Dervişoğlu, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as." dedi.

Bahçeli makam odasına asacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya katıldığı canlı yayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Genel başkanım her kararında haklı çıktı. Dervişoğlu böyle bir şov yapma gereğinde bulunmuş. Sayın liderimiz Dervişoğlu'na güzel karşılık verdi. Müsavat Dervişoğlu ipi atmış, Genel başkanımız da o ipi odama sacağım demiştir. Hepsi bu. Olay da burada noktalanmıştır" ifadelerini kullandı.