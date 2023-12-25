Bahçeli TBMM Genel Kurulu'nu terk etti: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.
Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün" dedi.
Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen terör saldırılarında 12 askerin şehit olmasının ardından bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis’te AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı. CHP ve DEM Parti ortak bildiriyi imzalamadı. CHP, üç grup başkanvekilinin imzasıyla ayrı bir bildiri yayımlamıştı.