Bahçeli'den DEM Parti ile tokalaşma açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu dönem açılışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sinan Ateş davası kararı

30 Aralık 2022'de eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin görülen davada çıkan kararı değerlendiren Bahçeli, şunları söyledi:

"MHP ve Ülkü Ocaklarının sorgulanması, itibarsızlaştırılması için bakış açılarını kınadığımı ifade etmek isterim. MHP'nin sorgulanmasına katkı sağlayacak davranışlarda bulunmuşlardır. Her davada her konuda başta Osman Kavala v.s. olmak üzere adalet iddiasında bulunanlar, ne olduğu henüz açıklanmamış mahkeme sürecinde televizyon ve kadrolarla MHP'yi sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir değildir. Ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Üzücü bir davranıştır."

DEM Partililerle tokalaşması

TBMM'nin yeni yasama yılının ilk genel kurulunda DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleriyle el sıkışmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bahçeli, şu açıklamada bulundu:

“Orada Cumhurbaşkanımız anlamlı, Meclisin tarihsel dokusunu ilgilendiren bir konuşma yapmıştır. Türkiye'ye ve dünyaya bakış açısını ifade ederek yaptığı konuşmanın son bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde dayanışmanın, huzurun ve akıllı bir çalışmanın davetini sunmuştur. Böyle bir davetten sonra Cumhur İttifakının bileşeni olan, MHP'nin Genel Başkanı Olarak Cumhur İttifakı'nı ve Türk milletinin Cumhurbaşkanı'nın çağrısına bir adım atmak olarak görüyoruz. Eğer bu çağrıya MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şeyler bekleme hakkı doğmaz. Onun için fikirlerini kabul etmediğim, 40 yıldan bu yana Türkiye'nin birçok konusunda PKK'nın terör örgütü uzantısı şeklinde ifadede bulunanların yanına gitmek suretiyle ellerini sıkmam bu çağrıya dayalı bir kaynaştırıcı, birleştirici, Türkiye partisi olmanın işareti olarak görülmedir. Buradan başka bir anlam çıkarmak doğru değildir. Eş Başkanı olan bir zatında annesinin vefatını orada taziye olarak sunmak da bir insanlık görevidir.

Halk Partisi'ni kınıyorum

Meclis resepsiyonunda da bu yaklaşımları görmekten memnun oldum. Birçok siyasi parti Meclis resepsiyonunu şereflendirmiş, orada da güler yüz hakim olmuştur. Bu güler yüzü hareket ettirmek için adım atılıyor. MHP'yi böyle kısır söylemlerle sıkıştırmak doğru değil, attığı adımları iyice düşünmek lazım. Kaosa krize alet olmanın da gereği yoktur. Bu tartışmalara katkı sağlayan hala TV'lerde MHP düşmanlığına devam eden Halk Partisi'ni kınıyorum. Televizyonlarını da kınıyorum. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var, ateşi kızdırmasınlar."

Bahçeli, 8 Ekim'de TBMM'de İsrail oturumu yapılmasına ilişkin karar alınması hakkında ise "TBMM'nin almış olduğu karar yerindedir. Soykırımın yaşandığı dönemde TBMM'de değerli milletvekillerine ilgili bakanların vereceği bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmak kanaatimce hayırlı olacaktır" diye konuştu.