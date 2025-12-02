Bahçeli'den önemli mesajlar: Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır

Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi, Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Geldiğimiz bu aşamada vaki hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Herkes bundan sonraki hesabını buna muvafık ve münasip yapmak durumundadır. İçinde bulunduğumuz Türk ve Türkiye Yüzyılı; aynı zamanda barış, diriliş, huzur ve kardeşlik yüzyılıdır" dedi.

"Tarihi bir fırsat eşiği önümüzde"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiyemiz bugüne kadar hiç olmadığı kadar dirençli, güvenli ve umutlu seviyededir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı çıkış, karşı duruş, karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir."

"Kim ki Terörsüz Türkiye'yi yaralar ve yıkarsa bunun vebalini üstlenmekten, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz"

Bahçeli, sürecin zarar görmesi durumunda herkes için ağır sonuçlar doğabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Silahların gölgesi altında icra ve ifa edilen siyaset devri kapanmıştır. "Terörsüz Türkiye" hedefi geriye sararsa, patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa, sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olabilecektir. Kim ki Terörsüz Türkiye'yi yaralar ve yıkarsa bunun vebalini üstlenmekten, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz. Biz her türlü ihtimalin üzerinde titizlikle duruyor, sürecin her aşamasını dikkatle analiz ediyoruz. Samimiyiz, iyi niyetliyiz. kardeşliğin ve milli birliğin kazanmasını istiyoruz.

Türkiye'nin kazanmasına, Türk milletinin derin bir nefes almasına yürekten ve tüm imkânlarımızla gayret ediyoruz. Yılgınlık semtimize uğrayamaz. Karamsarlık yarımızda yöremiz-de konuşlanamaz. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez, Birlikte olursak çok daha güçlü oluruz. Türk ile Kürt'ün ortak geleceği, ortak geçmişinin anılarıyla, ahlaki ve manevi rabıtasıyla oluşacaktır."

"Af vadeden yok"

Bahçeli, KCK’lı terörist Bese Hozat’ın açıklamalarına cevap verdi. "Af vadeden yok" diyen Bahçeli, "Tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır" ifadelerini kullandı.

"Darbe iddiaları fasa fiso"

İmralı tarafından söylendiği iddia edilen "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" şeklindeki yoruma ilişkin de değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Provokasyon peşinde olanların hevesleri kursaklarında kalacak. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

"Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalet"

Barzani'nin Şırnak ziyaretinde korumalarının görüntüsüne de tepki gösteren Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir." diye konuştu.