  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Bayraktar’dan İliç maden kazasına ilişkin açıklama: Hukuki süreci takip ediyoruz
Takip Et

Bakan Bayraktar’dan İliç maden kazasına ilişkin açıklama: Hukuki süreci takip ediyoruz

Erzincan'ın İliç ilçesinde geçen yıl 13 Şubat'ta meydana gelen maden kazasının yıl dönümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan açıklama geldi. Bakan Bayraktar, "İşçilerimizin can güvenliği için daha güçlü adımlar atıyor, denetimleri sıkılaştırıyor ve gereken tüm tedbirleri hayata geçiriyoruz. İliç'teki maden kazasına ilişkin hukuki süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bayraktar’dan İliç maden kazasına ilişkin açıklama: Hukuki süreci takip ediyoruz
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde geçen yıl 13 Şubat'ta meydana gelen maden kazasına ilişkin, "Kazaya neden olan ihmallerin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için yürütülen hukuki süreci yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bayraktar, İliç'te meydana gelen maden kazasının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Yürütülen hukuki süreci yakından takip ediyoruz

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Acımız hala taze. Kaybettiğimiz 9 madenci kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Alın teriyle, emeğiyle bu ülkeye değer katan işçilerimizin can güvenliği için daha güçlü adımlar atıyor, denetimleri sıkılaştırıyor ve gereken tüm tedbirleri hayata geçiriyoruz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz. Kazaya neden olan ihmallerin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için yürütülen hukuki süreci yakından takip ediyoruz."

TÜSİAD’dan “Sanayici kan ağlıyor!” çıkışıTÜSİAD’dan “Sanayici kan ağlıyor!” çıkışıGündem
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Şimşek’e destek veriyoruz ama her şey yolunda değil!TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Şimşek’e destek veriyoruz ama her şey yolunda değil!İş Dünyası

 

Gündem
İletişim Başkanlığı'ndan dijital güvenlik uyarısı: Maskeli hesaplara dikkat!
İletişim Başkanlığı'ndan dijital güvenlik uyarısı: Maskeli hesaplara dikkat!
Sigara denetimlerinde yeni dönem! Sağlık Bakanı Memişoğlu: 81 ilimizde kapsamı genişletiyoruz
Sigara denetimlerinde yeni dönem! Bakan Memişoğlu: 81 ilimizde kapsamı genişletiyoruz
AK Parti’den TÜSİAD Başkanı Turan’a: Kendisini siyaset üstünde gören girişimlere izin vermeyiz
Kendisini siyaset üstünde gören girişimlere izin vermeyiz
Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki: Büyük tehdit oluşturur
Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki: Büyük tehdit oluşturur
AK Parti iddiası gündeme gelmişti! Meral Akşener cephesinden ilk açıklama
AK Parti iddiası gündeme gelmişti! Meral Akşener cephesinden ilk açıklama
Marmaris'te motoryatta yangın: Ekipler müdahale ediyor
Marmaris'te motoryatta yangın: Ekipler müdahale ediyor