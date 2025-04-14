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Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Gazze’deki insani krizi ve çözüm yollarını değerlendirdi

İki bakan, Suriye’deki güncel gelişmelerin yanı sıra Gazze’deki insani krizi ve çözüm yollarını değerlendirdi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanmasına yönelik uluslararası çabalar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı. Görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiği bildirildi.

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