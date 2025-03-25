  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Takip Et

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, Washington'da Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra görüşmede Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanları değerlendirilecek.

Bakan Fidan'ın, Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel meselelerde görüş ile beklentilerini iletmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması bekleniyor.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinilmesi, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin kaydedileceği görüşmede, DEAŞ’la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiği ifade edilmesi planlanıyor.

Görüşmede, "SDG" çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanacak.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabaları savaşın en başından beri savunduğu hatırlatılacak görüşmede, ateşkes konusunda ABD'nin öncülüğünde devam eden girişimlerin desteklendiğinin ve katkı sağlamaya hazır olunduğunun altı çizilecek.

Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulanacak, ayrıca ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemi dile getirilecek.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının öneminin vurgulanacağı görüşmede, savunma sanayisinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği aktarılacak.

Görüşmede, savunma sanayisinde işbirliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiği hatırlatılarak, bu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceğinin belirtilmesi öngörülüyor.

Schneider Electric'den ABD'ye 700 milyon dolarlık yatırımSchneider Electric'den ABD'ye 700 milyon dolarlık yatırımŞirket Haberleri

 

İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli olduİmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli olduGündem

 

Gündem
İSTİB Başkanı Kopuz'dan boykot çağrısına tepki: Akıl tutulması
İSTİB Başkanı Kopuz'dan boykot çağrısına tepki: Akıl tutulması
Tutuklu olan Buğra Gökce'den mesaj: Geleceğimize yapılan büyük bir kötülüktür
Tutuklu olan Buğra Gökce'den mesaj: Geleceğimize yapılan büyük bir kötülüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
İmamoğlu'nun "gözaltındakilere kötü muamele yapıldı" iddialarına EGM'den açıklama
İmamoğlu'nun "gözaltındakilere kötü muamele yapıldı" iddialarına EGM'den açıklama
Özel, İBB personeli ile vedalaştı: Saraçhane'den ayrıldı
Özel, İBB personeli ile vedalaştı: Saraçhane'den ayrıldı
Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü: Programlarını beğeniyorum
Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile görüştü: Programlarını beğeniyorum