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Schneider Electric'den ABD'ye 700 milyon dolarlık yatırım

Schneider Electric, ABD'de enerji ve yapay zeka sektörlerini desteklemek için 2027'ye kadar 700 milyon dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Schneider Electric'den ABD'ye 700 milyon dolarlık yatırım
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Şirketten yapılan açıklamada, Schneider Electric'in 2027 yılına kadar ABD operasyonlarına yatırım yapacağı bildirildi.

Açıklamada, şirketin, ABD'de enerji ve yapay zeka sektörlerini desteklemek ve istihdamı artırmak için 700 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planladığı aktarıldı.

Schneider Electric'in yatırımlarının ülkenin enerji altyapısını güçlendirme, yapay zeka büyümesini destekleme, yerli üretimi teşvik etme ve enerji güvenliğini artırma hedeflerine katkıda bulunacağı belirtilen açıklamada, şirketin ABD'de 1000'den fazla kişiye yeni istihdam sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yatırım kararının, veri merkezleri, kamu hizmetleri, üretim ve enerji altyapısı sektörlerinde artan bölgesel talep doğrultusunda geldiği ifade edildi.

Şirketin planlanan yatırım kapsamında, Tennessee, Massachusetts, Missouri, Ohio, Texas ve North Carolina eyaletlerinde yeni tesisler açacağı ya da mevcut tesislerini yenileyeceği ve genişleteceği belirtilen açıklamada, ABD'deki tedarik zincirini güçlendirmek için 2020'den bu yana açıklanan 440 milyon dolarlık yatırımla birlikte şirketin ABD'deki yatırımının 10 yılda 1 milyar doları aşacağı kaydedildi.

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